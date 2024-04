Idosa cai em golpe do Pix e perde R$ 24 mil em Lucas do Rio Verde Uma idosa de 73 anos foi vítima de um golpe nesta segunda-feira (15), na cidade de Lucas do Rio Verde. A vítima relatou à Polícia...

Cenário MT| 16/04/2024 - 07h33 (Atualizado em 16/04/2024 - 07h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share