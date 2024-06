Idoso é resgatado de condições desumanas em sítio de Mato Grosso

Alto contraste

Trabalhador idoso é resgatado de condições análogas à escravidão em sítio de cidade de Mato Grosso

Em uma operação realizada entre os dias 8 e 13 deste mês, Auditores-Fiscais do Trabalho resgataram um idoso de 63 anos que trabalhava em condições análogas à escravidão em um sítio no município de Juína, Mato Grosso. A ação foi coordenada em conjunto com o Ministério Público do Trabalho (MPT).

