IFMT abre inscrições para cursos de graduação em 2025

Alto contraste

A+

A-

O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) está com inscrições abertas até o dia 30 de agosto de 2024 para os cursos de graduação que terão início no primeiro semestre de 2025. Ao todo, são oferecidas 1.410 vagas distribuídas entre diversos campi localizados em diferentes cidades do estado, entre elas Lucas do Rio Verde.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• IFMT abre inscrições para cursos de graduação com ingresso em 2025

• Onde assistir Geórgia x República Tcheca ao vivo - Fase de grupos neste sábado (22/06/2024)

• Mato Grosso aumenta destinações do IR para fundos sociais e busca dobrar percentual em 2025



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.