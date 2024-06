Incêndio em comércio mobiliza Corpo de Bombeiros em Lucas do Rio Verde Um incêndio em um comércio no centro de Lucas do Rio Verde mobilizou o Corpo de Bombeiros no início da noite desta terça-feira (04...

Um incêndio em um comércio no centro de Lucas do Rio Verde mobilizou o Corpo de Bombeiros no início da noite desta terça-feira (04). O prédio afetado pelas chamas fica na Avenida Rio Grande do Sul, próximo ao Cartório do 1º Ofício.

