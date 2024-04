Indivíduo suspeito de feminicídio é preso em Mato Grosso

Alto contraste

Um indivíduo de 25 anos, suspeito de cometer um crime de feminicídio contra uma mulher de 23 anos em Mato Grosso, foi detido na terça-feira (19) em uma rodoviária na cidade de Rurópolis, no estado do Pará. Ele estava foragido desde a ocorrência do crime e foi encaminhado à 15ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP).

