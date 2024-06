Intensas buscas por adolescente desaparecido no Rio Verde Um adolescente de 12 anos continua desaparecido desde a última sexta-feira (14) após um acidente no Rio Verde, em Lucas do Rio Verde...

Jovem de 12 anos continua desaparecido no Rio Verde; buscas continuam

Um adolescente de 12 anos continua desaparecido desde a última sexta-feira (14) após um acidente no Rio Verde, em Lucas do Rio Verde. Segundo informações dos familiares, o menino estava junto com outros dois amigos em uma geladeira velha que flutuava nas águas do rio quando a mesma teria virado.

