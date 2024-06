Cenário MT |Do R7

Internacional vence o Tomayapo e se aproxima da classificação na Sul-Americana

Lance de Real Tomayapo x Internacional. Foto: Ricardo Duarte/SCI

O Internacional venceu o Real Tomayapo por 2 a 0 na noite desta terça-feira (4), no estádio 4º Centenário, em Tarija, na Bolívia. Esse jogo foi atrasado da quinta rodada do grupo C da Copa Sul-Americana.

