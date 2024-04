Internacional x Juventude: Confronto eletrizante na Copa do Brasil Agora é dia de mais um grande confronto pela Terceira fase da Copa do Brasil, onde o Internacional enfrenta o Juventude. As equipes...

Alto contraste

A+

A-

Onde assistir Internacional x Juventude ao vivo - Copa do Brasil nesta quarta-feira (01/05/2024). Foto: Ricardo Duarte/SCI

Agora é dia de mais um grande confronto pela Terceira fase da Copa do Brasil, onde o Internacional enfrenta o Juventude. As equipes entram em campo nesta quarta-feira, 01/05/2024, às 21h30 (horário de Brasília), em busca da classificação para a próxima fase da competição. A rivalidade entre esses dois times promete um jogo eletrizante, com muita emoção e lances incríveis. Preparem-se para uma partida repleta de emoções e torcida apaixonada, pois a disputa promete ser acirrada do início ao fim. Quem sairá vitorioso deste duelo? Só assistindo para descobrir!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Desarticulada quadrilha de tráfico de cocaína que atuava em GO e MT

• Abertas as inscrições para atendimento da Sema no Mutirão Ambiental CAR Digital em Lucas do Rio Verde

• Onde assistir América-RN x Corinthians ao vivo - Copa do Brasil nesta quarta-feira (01/05/2024)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.