Investidoras aplicavam golpes em idosos e são presas em Mato Grosso

Falsas investidoras aplicavam golpes em idosos e acabam presas em Mato Grosso.

Seis mandados judiciais foram cumpridos nesta sexta-feira (14) pela Polícia Civil do Mato Grosso, em uma operação conjunta com a Polícia Civil do Paraná, visando desarticular um grupo criminoso especializado em aplicar golpes em idosos.

