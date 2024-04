Investigação sobre injúria racial em jogo do Mixto Esporte Clube choca autoridades As autoridades policiais de Mato Grosso deram início a uma investigação após um incidente de injúria racial registrado durante uma...

As autoridades policiais de Mato Grosso deram início a uma investigação após um incidente de injúria racial registrado durante uma partida de futebol entre o Mixto Esporte Clube e o Bahia, realizada no Estádio Dutrinha, em Cuiabá, no último domingo (21). Um torcedor de 61 anos foi flagrado proferindo ofensas raciais contra o árbitro, configurando o crime de injúria racial, que é equiparado ao crime de racismo conforme a legislação brasileira.

