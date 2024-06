Ituano x Paysandu: Confronto eletrizante no Campeonato Brasileiro Série B É com muita emoção que trazemos para você mais um jogo da Fase única do Campeonato Brasileiro Série B, onde o Ituano enfrentará o...

Alto contraste

A+

A-

Onde assistir Ituano x Paysandu ao vivo - Campeonato Brasileiro Série B neste sábado (15/06/2024). Foto: Flavio Torres Photo/Ituano

É com muita emoção que trazemos para você mais um jogo da Fase única do Campeonato Brasileiro Série B, onde o Ituano enfrentará o Paysandu neste sábado, 15/06/2024, às 18h00 de Brasília. As equipes entram em campo em busca da vitória e os torcedores já estão ansiosos para acompanhar mais um confronto eletrizante. Preparem-se para muita emoção e lances incríveis neste duelo que promete ser de tirar o fôlego. É hora de torcer e vibrar com mais uma partida do futebol brasileiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Fluminense x Atlético-GO ao vivo - Campeonato Brasileiro neste sábado (15/06/2024)

• Onde assistir Bragantino x Juventude ao vivo - Campeonato Brasileiro neste sábado (15/06/2024)

• Onde assistir Ituano x Paysandu ao vivo - Campeonato Brasileiro Série B neste sábado (15/06/2024)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.