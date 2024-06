Juventude surpreende e derrota o Atlético-GO em jogo atrasado do Brasileiro

Cenário MT |Do R7

Lance de Juventude x Atlético-GO. Foto: Nathan Bizotto/ECJ

O Juventude venceu o Atlético-GO por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (5), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida era atrasada da quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2024.

