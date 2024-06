LEC assume liderança no Campeonato Mato-grossense Sub 20 O Luverdense assumiu, momentaneamente, a liderança do grupo D do Campeonato Mato-grossense Sub 20. A equipe de Lucas do Rio Verde...

Alto contraste

A+

A-

O Luverdense assumiu, momentaneamente, a liderança do grupo D do Campeonato Mato-grossense Sub 20. A equipe de Lucas do Rio Verde derrotou o Sport Sinop no Estádio Gigante do Norte em Sinop em jogo que abriu a quarta rodada da competição.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• LEC volta a vencer o Sport Sinop e assume liderança no Sub 20

• Onde assistir Sport x Mirassol ao vivo - Campeonato Brasileiro Série B neste domingo (16/06/2024)

• Onde assistir Goiás x Coritiba ao vivo - Campeonato Brasileiro Série B neste domingo (16/06/2024)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.