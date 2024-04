Lucas do Rio Verde: A queda nos casos de covid-19 continua

LUCAS DO RIO VEDE AEREO

O primeiro boletim coronavírus de abril mostra que a tendência de queda nos casos de covid-19 em Lucas do Rio Verde permanece. O documento com as informações foi divulgado na tarde desta segunda-feira (08).

• Primeira semana de abril registrou apenas 2 casos de covid-19 em Lucas do Rio Verde

