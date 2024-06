Lucas do Rio Verde busca impulsionar desenvolvimento com Zona de Processamento de Exportação O prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade, Welligton Souto...

Cenário MT|Do R7 13/06/2024 - 10h03 (Atualizado em 13/06/2024 - 10h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share