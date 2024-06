Lucas do Rio Verde: Município destaque na alfabetização abre inscrições para programa educacional A Secretaria de Educação de Lucas do Rio Verde informa que as inscrições para o programa educacional de alfabetização de adultos “...

(Foto: Ascom Prefeitura/Anderson Lippi)

A Secretaria de Educação de Lucas do Rio Verde informa que as inscrições para o programa educacional de alfabetização de adultos “Mais MT Muxirum”, do Governo do Estado, estão abertas. O público-alvo são pessoas com mais de 15 anos.

