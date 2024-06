Lucas do Rio Verde: Novos semáforos são instalados para melhorar segurança viária A Avenida das Nações, esquina com a Rua João Goulart, recebeu nesta semana a instalação do conjunto semafórico. O equipamento está...

Cenário MT|Do R7 07/06/2024 - 10h53 (Atualizado em 07/06/2024 - 10h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share