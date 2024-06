Lucas do Rio Verde promove encontro para incentivar práticas sustentáveis Nesta quinta-feira (20), Lucas do Rio Verde sediou o 1º Encontro de Boas Práticas do Programa Lixo Zero, evento que marca a consolidação...

Nesta quinta-feira (20), Lucas do Rio Verde sediou o 1º Encontro de Boas Práticas do Programa Lixo Zero, evento que marca a consolidação do projeto nas escolas municipais da cidade. A iniciativa busca envolver a comunidade escolar na gestão sustentável de resíduos.

