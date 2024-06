Lucas do Rio Verde recebe reforço na segurança com implantação da Cavalaria Lucas do Rio Verde ganhou um reforço na segurança pública, nesta segunda-feira, com a formação de 11 agentes que irão compor a nova...

Lucas do Rio Verde ganhou um reforço na segurança pública, nesta segunda-feira, com a formação de 11 agentes que irão compor a nova unidade de Cavalaria implantada no município. A conquista foi viabilizada por meio de parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, com apoio da Câmara de Vereadores.

