Lucas do Rio Verde se destaca com quatro escolas premiadas no programa Alfabetiza MT Quatro escolas de Lucas do Rio Verde foram premiadas no programa Alfabetiza MT, um reconhecimento que celebra o empenho e dedicação...

Cenário MT|Do R7 14/06/2024 - 09h53 (Atualizado em 14/06/2024 - 09h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share