Lucas do Rio Verde se prepara para receber sua primeira unidade da Politec Nos próximos meses, Lucas do Rio Verde dará as boas-vindas à sua primeira unidade da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec...

Cenário MT|Do R7 06/06/2024 - 09h33 (Atualizado em 06/06/2024 - 09h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share