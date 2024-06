Luverdense busca reabilitação no Mato-grossense Sub 20 O Luverdense vai tentar hoje à noite a reabilitação no Campeonato Mato-grossense Sub 20. A equipe de Lucas do Rio Verde recebe o...

O Luverdense vai tentar hoje à noite a reabilitação no Campeonato Mato-grossense Sub 20. A equipe de Lucas do Rio Verde recebe o Sport Sinop no Estádio Passo das Emas a partir de 19h. A entrada é franca.

