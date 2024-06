Luverdense enfrenta Sport Sinop em busca de mais uma vitória no Sub 20 Embalado com a boa vitória na última quarta-feira (12), o Luverdense volta a encarar o Sport Sinop pelo Campeonato Mato-grossense...

Embalado com a boa vitória na última quarta-feira (12), o Luverdense volta a encarar o Sport Sinop pelo Campeonato Mato-grossense Sub 20. O confronto deste sábado (15) será em Sinop, no Estádio Gigante do Norte, a partir de 19h.

Leia mais em CenárioMT



