 Luverdense vence o Mixto e abre vantagem na busca pelo 3º lugar do Estadual

O Luverdense saiu na frente na busca pelo 3º lugar do Campeonato Mato-grossense 2024. O time de Lucas do Rio Verde venceu o Mixto por 1 x 0. Os primeiros minutos do jogo disputado no Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, foram truncados. Na primeira oportunidade os visitantes abriram o marcador. Aos 20 minutos, Vitinho foi lançado na direita, ganhou dos marcadores na corrida e passou para Joãozinho, que fechava pelo meio. O artilheiro tentou duas vezes para marcar seu 10º gol no campeonato: 1 x 0.

