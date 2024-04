Mais de 50 mil títulos eleitorais cancelados em Cuiabá: o alerta do TRE-MT Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), mais de 50 mil títulos eleitorais foram cancelados em Cuiabá, a maioria devido...

urna biométrica Por: WILSON DIAS-ABR

Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), mais de 50 mil títulos eleitorais foram cancelados em Cuiabá, a maioria devido à ausência de votação nas últimas eleições. Atualmente, a capital mato-grossense possui 439,1 mil eleitores, o que representa 17,4% do eleitorado total do estado. A cidade conta com 162 locais de votação, divididos em 1.347 seções eleitorais, e cerca de 87% dos eleitores já cadastraram seus dados biométricos.

