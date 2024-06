Mato Grosso: Avanço histórico na alfabetização de crianças!

Alto contraste

A+

A-

Em um marco educacional para o estado, Mato Grosso supera as expectativas e alcança um índice de alfabetização na idade certa de 55% entre as crianças. Esse resultado excepcional representa um salto significativo em relação a 2021, quando a taxa era de apenas 32%, e demonstra o compromisso do estado com a educação de qualidade para todos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Argentina x Canadá ao vivo - Copa América nesta quinta-feira (20/06/2024)

• Onde assistir Ceará x Sport ao vivo - Campeonato Brasileiro Série B nesta quinta-feira (20/06/2024)

• Onde assistir Palmeiras x Bragantino ao vivo - Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (20/06/2024)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.