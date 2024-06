Mato Grosso dá passo importante na preservação ambiental

Cenário MT |Do R7

Mato Grosso proíbe exploração de gás de folhelho

Em uma decisão histórica para a preservação ambiental, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) aprovou, nesta quarta-feira (19), um Projeto de Lei que bane a exploração do gás de folhelho, também conhecido como gás de xisto, no estado. Essa conquista representa um marco na luta pela proteção dos recursos naturais e da saúde pública, e coloca Mato Grosso na vanguarda da defesa do meio ambiente.

