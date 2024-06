Mato Grosso: Mobilização para aumentar destinações do IR em 2025 Mais de R$ 19 milhões foram destinados este ano por cerca de três mil contribuintes em Mato Grosso nas declarações do Imposto de...

Mato Grosso aumenta destinações do IR para fundos sociais e busca dobrar percentual em 2025

Mais de R$ 19 milhões foram destinados este ano por cerca de três mil contribuintes em Mato Grosso nas declarações do Imposto de Renda para os Fundos da Infância e Adolescência (FIA) e do Idoso. Os números foram apresentados durante uma live na noite de quinta-feira (20), organizada pela Associação para Desenvolvimento Social de Mato Grosso (APDM-MT) com a participação de membros do Ministério Público Estadual.

