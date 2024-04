Mato Grosso receberá investimentos para ampliação do SAMU

Alto contraste

O estado de Mato Grosso está entre os beneficiados com investimentos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), eixo Saúde, que irá disponibilizar recursos para a aquisição de 47 novas ambulâncias de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Além disso, está prevista a construção de uma Central de Regulação de Urgências equipada com mais 28 ambulâncias em Sinop. Ao todo, serão disponibilizadas 75 ambulâncias para o estado, conforme anunciado pelo Ministério da Saúde.

