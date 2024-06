Mato Grosso se destaca com a sexta melhor média salarial do Brasil Os trabalhadores em Mato Grosso têm uma renda média mensal de R$ 3.427,53, colocando o estado na sexta posição no ranking nacional...

Cenário MT|Do R7 21/06/2024 - 12h44 (Atualizado em 21/06/2024 - 12h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share