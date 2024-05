Mato Grosso se solidariza com o Rio Grande do Sul e anuncia doação de R$ 50 milhões Nesta segunda-feira (6), o governo de Mato Grosso revelou planos para uma doação significativa de R$ 50 milhões para auxiliar na...

Mato Grosso anuncia doação de R$ 50 milhões para reconstrução no Rio Grande do Sul

Nesta segunda-feira (6), o governo de Mato Grosso revelou planos para uma doação significativa de R$ 50 milhões para auxiliar na recuperação de casas, estradas e escolas que foram severamente afetadas pelas intensas chuvas no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito pelo vice-governador do estado, Otaviano Pivetta, e o recurso provirá do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab).

