Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.700 da Mega-Sena, sorteadas na noite desta quinta-feira (14), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou e vai agora a R$ 58 milhões.

