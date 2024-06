Mercado de trabalho em Lucas do Rio Verde: crescimento sólido e oportunidades em diversos setores Lucas do Rio Verde segue em ritmo acelerado de crescimento, impulsionado por um mercado de trabalho forte e dinâmico. De acordo...

Saldo positivo de empregos e aumento de empresas marcam os primeiros quatro meses de 2024

Lucas do Rio Verde segue em ritmo acelerado de crescimento, impulsionado por um mercado de trabalho forte e dinâmico. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) referentes ao período de janeiro a abril de 2024, o município apresenta um saldo positivo de 1.029 vagas de emprego, demonstrando a pujança da economia local e as diversas oportunidades disponíveis para os trabalhadores.

