(Foto: Ascom Prefeitura/Andrew Aragão) (Foto: Ascom Prefeitura/Andrew Aragão) (Cenário MT)

Fechando as ações do Mês da Mulher, a Secretaria de Assistência Social e Habitação de Lucas do Rio Verde organizou uma programação extensa para propagar os tipos de violência doméstica e os canais de denúncia.

