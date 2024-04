Mostra de Dança Estilo Livre encanta público em Lucas do Rio Verde O Lago Harri Müller foi palco de mais uma edição da Mostra de Dança Estilo Livre. Promovido pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde...

(Foto: Ascom Prefeitura/Janderson Kavano)

O Lago Harri Müller foi palco de mais uma edição da Mostra de Dança Estilo Livre. Promovido pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o evento reuniu no último sábado (27), dançarinos do município para celebrar o Dia Internacional da Dança.

