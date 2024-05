Motorista condenado a 14 anos por homicídio doloso qualificado em Mato Grosso

Cenário MT |Do R7

Justiça - Fotos do Canva

Um motorista foi condenado nesta terça-feira (28) em Água Boa a 14 anos e sete meses de reclusão por homicídio doloso qualificado e embriaguez ao volante. O tribunal do júri aceitou a argumentação do Ministério Público de que o crime foi motivado por exibicionismo no trânsito e que o réu assumiu o risco de matar ao dirigir embriagado e realizar uma manobra em alta velocidade em uma rotatória da cidade.

