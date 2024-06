Cenário MT |Do R7

Motorista é condenado a 21 anos de prisão por causar acidente que matou 2 pessoas enquanto dirigia alcoolizado

O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri da comarca de Jauru (a 425km de Cuiabá) por dois homicídios consumados e três tentativas de homicídio, ocorridos durante um acidente de carro enquanto ele dirigia sob efeito de álcool e em alta velocidade. A pena determinada foi de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O julgamento, realizado em 7 de junho, contou com a atuação do promotor de Justiça Eduardo Antonio Ferreira Zaque.

