MPF investiga Impactos das greves no atendimento do hospital universitário em Mato Grosso Nesta segunda-feira (10), a procuradora da República, Denise Nunes Rocha Müller Slhessarenko, instaurou um procedimento administrativo...

Nesta segunda-feira (10), a procuradora da República, Denise Nunes Rocha Müller Slhessarenko, instaurou um procedimento administrativo para investigar os impactos das greves no atendimento do Hospital Universitário Júlio Müller, em Cuiabá. A medida foi publicada no Diário do Ministério Público Federal (MPF).

