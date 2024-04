Mulher enfrenta tentativa de estupro e consegue repelir agressor

Alto contraste

Mulher enfrenta tentativa de estupro do próprio companheiro de trabalho no interior de Mato Grosso

No município de Rio Branco, Mato Grosso, uma mulher de 44 anos enfrentou uma situação de tentativa de estupro na manhã deste domingo (7). Segundo informações, a vítima encontrava-se dormindo no alojamento das cozinheiras quando foi surpreendida pelo agressor. Ela conseguiu repelir o ataque, gritando por socorro e expulsando o homem, que fugiu do local.

