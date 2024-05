Mutirão Ambiental do CAR Digital reúne mais de 300 produtores rurais em Lucas do Rio Verde Com o intuito de promover o novo modelo do Cadastro Ambiental Rural, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, com o apoio da Prefeitura...

Alto contraste

A+

A-

(Foto: Luciano Lupo)

Com o intuito de promover o novo modelo do Cadastro Ambiental Rural, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, com o apoio da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, realizou nesta semana, o Mutirão Ambiental do CAR Digital.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Produtores rurais participam de palestra sobre os avanços na apicultura

• Mais de 300 produtores rurais foram atendidos no Mutirão Ambiental do CAR Digital

• Campanha contra a poliomielite inicia nesta segunda (27) em Lucas do Rio Verde



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.