Nadador luverdense faz história em final de Campeonato Brasileiro em Salvador-BA

O jovem nadador Jorge Antônio Lira hoje entrou para a história do Projeto Nós Podemos Nadar, de Lucas do Rio Verde. Ele é o primeiro atleta do projeto a se classificar e disputar uma final de Campeonato Brasileiro de Clubes. Lira participou da competição, que aconteceu em Salvador, Bahia, na Categoria Infantil 1.

