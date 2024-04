Novo Fundo Clima: Recursos de R$ 10 bilhões aprovados para projetos sustentáveis

Alto contraste

O Comitê Gestor do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima) aprovou em reunião na quarta-feira (13/3) na sede do Ibama, em Brasília, relatório das atividades de 2023 e novas regras para a aplicação do financiamento de projetos que promovam o desenvolvimento sustentável no país. As mudanças disponibilizarão até R$ 10,4 bilhões para projetos, estudos e empreendimentos voltados ao combate à crise climática.

