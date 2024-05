Novo semáforo garante mais segurança em Lucas do Rio Verde ![CDATA[ Lucas do Rio Verde, 17 de maio de 2024 - Desde a última quarta-feira (15), o trânsito no cruzamento da Avenida Pará com...

Semáforo na Avenida Pará com Tocantins garante mais segurança para motoristas e pedestres em Lucas do Rio Verde.

Lucas do Rio Verde, 17 de maio de 2024 - Desde a última quarta-feira (15), o trânsito no cruzamento da Avenida Pará com a Rua Tocantins ficou mais seguro com a instalação de um novo semáforo. A medida, tomada pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Segurança Pública, visa organizar o fluxo de veículos e pedestres na região, que vinha apresentando um aumento no movimento e, consequentemente, elevação do risco de acidentes.

