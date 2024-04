Novorizontino surpreende e elimina São Paulo nos pênaltis

Alto contraste

Lance de São Paulo x Novorizontino. Foto: Mauro Horita e Rebeca Reis/AG. Paulistão Lance de São Paulo x Novorizontino. Foto: Mauro Horita e Rebeca Reis/AG. Paulistão (Cenário MT)

O São Paulo perdeu para o Novorizontino nos pênaltis, após empate por 1 a 1 na noite deste domingo (17), no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida valeu pelas quartas de final do Campeonato Paulista, em duelo único.

