Obras de revitalização da Avenida 8 de Abril em Cuiabá estão quase concluídas As obras de revitalização da Avenida 8 de Abril, em Cuiabá, estão com 87,5% de execução. O Governo do Estado está investindo R$ 6...

Cenário MT|Do R7 10/06/2024 - 08h42 (Atualizado em 10/06/2024 - 08h42 )

