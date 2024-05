Cenário MT |Do R7

Onde assistir Ceará x Coritiba ao vivo - Campeonato Brasileiro Série B nesta sexta-feira (31/05/2024) Estamos na Rodada 8 do Campeonato Brasileiro Série B, e nesta sexta-feira, 31/05/2024, teremos um confronto emocionante entre Ceará...

Alto contraste

A+

A-

Onde assistir Ceará x Coritiba ao vivo - Campeonato Brasileiro Série B nesta sexta-feira (31/05/2024). Foto: Felipe Santos/Ceará

Estamos na Rodada 8 do Campeonato Brasileiro Série B, e nesta sexta-feira, 31/05/2024, teremos um confronto emocionante entre Ceará e Coritiba. As equipes entram em campo às 19h00 de Brasília para mais uma batalha em busca da vitória. O Ceará vem de uma sequência de bons resultados e busca manter a boa fase diante de sua torcida, enquanto o Coritiba quer surpreender e conquistar os três pontos fora de casa. Será um duelo de muita intensidade e emoção, com certeza os torcedores não podem perder!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Cuiabá vence Lanús fora de casa pela Sul-Americana

• Governador de Mato Grosso cobra resposta “rápida e dura” sobre execução de sargento

• PRF apreende 3 milhões de cigarros contrabandeados em Sorriso, MT



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.