Onde assistir Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo - Final do Campeonato Mineiro!

É com muita emoção que trazemos para vocês a grande Final do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG, que acontecerá neste domingo, dia 07/04/2024, às 15h30 de Brasília. As duas equipes chegam com muita garra e determinação para conquistar o título estadual, e a rivalidade entre elas promete um jogo eletrizante e cheio de emoções. Preparem-se para acompanhar cada lance, cada gol e cada momento decisivo desta partida que promete ser inesquecível. É Cruzeiro x Atlético-MG, Final do Campeonato Mineiro, neste domingo, às 15h30. Vai começar a disputa pelo título!

