Alto contraste

A+

A-

Onde assistir Espanha x Croácia ao vivo - Eurocopa neste sábado (15/06/2024). Foto: Divulgação

Hoje é dia de mais um grande confronto pela Eurocopa, pela fase de grupos, entre Espanha e Croácia. As duas seleções entram em campo neste sábado, 15 de junho de 2024, às 13h00 no horário de Brasília, em busca de uma vitória que pode ser crucial para a sequência do torneio. Os torcedores estão ansiosos para ver um jogo repleto de emoção e lances incríveis. Quem sairá vitorioso deste duelo? Só acompanhando de perto para descobrir. É hora de torcer e vibrar com mais um jogo eletrizante da Eurocopa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Espanha x Croácia ao vivo - Eurocopa neste sábado (15/06/2024)

• Jogos de hoje - Confira a agenda esportiva deste sábado (15/06/2024)

• Onde assistir Hungria x Suíça ao vivo - Eurocopa neste sábado (15/06/2024)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.