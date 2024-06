Cenário MT |Do R7

Onde assistir México x Jamaica ao vivo - Copa América neste sábado (22/06/2024) Estamos aqui para mais um emocionante confronto pela Rodada 1 do torneio, onde México e Jamaica se enfrentam neste sábado, 22 de...

Onde assistir México x Jamaica ao vivo - Copa América neste sábado (22/06/2024). Foto: Federação Mexicana

Estamos aqui para mais um emocionante confronto pela Rodada 1 do torneio, onde México e Jamaica se enfrentam neste sábado, 22 de junho de 2024, às 22h00 no horário de Brasília. As duas equipes entram em campo em busca dos primeiros pontos na competição, em um duelo que promete muita emoção e lances de tirar o fôlego. Os torcedores estão ansiosos para ver quem sairá vitorioso nesse confronto e dará um passo importante rumo à classificação para a próxima fase. Preparem-se para uma partida eletrizante!

