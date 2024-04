Onde assistir Roma x Bologna ao vivo - Acompanhe o duelo pela Rodada 33 do Campeonato Italiano! E estamos de volta com mais um emocionante confronto pela Rodada 33 do Campeonato Italiano! Nesta segunda-feira, dia 22/04/2024,...

Alto contraste

A+

A-

Onde assistir Roma x Bologna ao vivo - Campeonato Italiano nesta segunda-feira (22/04/2024). Foto: Divulgação Roma

E estamos de volta com mais um emocionante confronto pela Rodada 33 do Campeonato Italiano! Nesta segunda-feira, dia 22/04/2024, às 13h30 de Brasília, teremos o duelo entre Roma e Bologna. As equipes entram em campo buscando a vitória para somar pontos importantes na tabela e seguir na briga por seus objetivos na competição. O time da casa vem de uma sequência positiva e quer manter o bom momento, enquanto o Bologna precisa reagir e conquistar os três pontos para se afastar da zona de rebaixamento. O que será que nos espera nesse confronto? Vamos acompanhar cada lance e emoção juntos!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Roma x Bologna ao vivo - Campeonato Italiano nesta segunda-feira (22/04/2024)

• Caminhão bitrem se envolve em acidente e espalha carga de milho na Avenida da Produção em Lucas do Rio Verde

• Mato Grosso: Mulher esfaqueia marido após agressões em briga doméstica com filha no colo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.